Pinkelnig feiert emotionales Comeback

Fast ein Jahr nach ihrer schweren Verletzung ist Eva Pinkelnig auf die Skisprung-Schanze zurückgekehrt. Ihre ersten Sprünge waren "emotional" und "richtig schön".

Die frühere Skisprung-Gesamtweltcupsiegerin Eva Pinkelnig aus Österreich hat die ersten Flüge seit ihrer schweren Verletzung absolviert. Die 38-Jährige ging am Donnerstag in Tschagguns fast ein Jahr nach ihrem Sturz auf der Olympiaschanze in Predazzo vom Bakken. Das verletzte Knie habe „keine negativen Reaktionen“ gezeigt, teilte der Skiverband ÖSV mit.

Eva Pinkelnig: „emotional“ und „richtig schön“

„Das war heute ein ganz besonderer Moment für mich. Danke an alle, die mich dabei unterstützt haben. Nach so langer Zeit wieder oben auf der Schanze zu sitzen und tatsächlich loszufahren, war emotional und gleichzeitig einfach richtig schön“, sagte Pinkelnig.

Die fünfmalige Vizeweltmeisterin hatte sich an dem Wochenende im September 2025 als eine von drei Sportlerinnen einen Kreuzbandriss zugezogen, auch die ehemalige Skisprung-Weltmeisterin Alexandria Loutitt (Kanada) und die japanische Kombiniererin Haruka Kasai erwischte es damals. Die Schanze in Predazzo wurde daraufhin vor den Olympischen Spielen noch einmal umgebaut, alle drei Sportlerinnen verpassten die gesamte Saison.

Bei Pinkelnig war zudem ein Riss des Innen- und Außenmeniskus sowie ein Knorpelschaden diagnostiziert worden.