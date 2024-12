Snowboard: Hofmeister "ratlos und enttäuscht"

SID 08.12.2024 • 09:56 Uhr Die Gesamtsiegerin des Vorjahres kommt im Weltcup weiter nicht in Schwung. Aus China reist sie ohne Podestplatz ab.

Sieg in der Qualifikation, Aus im Achtelfinale: Ramona Hofmeister reist "ratlos und sehr enttäuscht" aus China ab. Die Seriensiegerin des Vorjahres ist auch beim zweiten Weltcup der Snowboardsaison weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Nach Platz fünf am Samstag im Riesenslalom reichte es am Sonntag im Slalom von Yanqing nur zu Platz neun. Schon beim Auftakt in Mylin war Hofmeister (28) am Podest vorbeigefahren.

"Man hat in der Quali gesehen, was heute möglich gewesen wäre. Ich war richtig gut drauf, aber im Finale ist der Wurm drin. Jetzt heißt es, den China-Trip schnell abhaken, und dann geht es am Donnerstag in Carezza weiter", sagte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin vom WSV Bischofswiesen.

Hofmeister weiter auf der Formsuche

Für die besten deutschen Platzierungen am Sonntag sorgten Elias Huber (SC Schellenberg) und Stefan Baumeister (SC Aising-Pang) auf den Plätzen sechs und sieben. "Es wird langsam wieder. Ich bin deutlich schneller als letztes Jahr und habe einen großen Schritt nach vorne gemacht. Da hilft mir auch Elias, der mich jeden Tag im Training herausfordert", sagte Baumeister.