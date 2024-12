Snowboard: Hofmeister verpasst Podest erneut

Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister muss weiter auf ihren ersten Podestplatz im laufenden Snowboard-Winter warten. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen, die in der vergangenen Saison alle drei Kristallkugeln gewonnen hatte, scheiterte auch beim Parallel-Riesenslalom in Carezza/Italien vorzeitig. Im Viertelfinale war diesmal gegen Lokalmatadorin Jasmin Coratti, die spätere Siegerin, Schluss - Hofmeister wurde Sechste.

Schon beim Auftakt in Mylin und anschließend in Yanqing/China war Hofmeister jeweils am Podest vorbeigefahren - diesmal aber zeigte sich die 28-Jährige deutlich zufriedener mit der Leistung. „Ich habe gegen die heutige Siegerin verloren. Jasmin Coratti fährt hier so souverän. Das muss man neidlos anerkennen“, sagte Hofmeister und fügte an: „Für mich lief es - auch wenn es das Ergebnis nicht verrät - viel besser als in China. Das Gefühl kommt zurück.“