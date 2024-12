Snowboard: Hofmeister wartet weiter auf erstes Podest

In Yanqing scheitert die Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister bereits im Viertelfinale.

Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister muss im noch jungen Snowboard-Winter weiter auf ihren ersten Podestplatz warten. Die 28-Jährige aus Bischofswiesen, die in der vergangenen Saison alle drei Kristallkugeln gewonnen hatte, scheiterte beim Parallel-Riesenslalom im chinesischen Yanqing bereits im Viertelfinale an der Slowenin Gloria Kotnik.

Damit belegte Hofmeister, die beim Auftakt in Mylin vor einer Woche im Achtelfinale ausgeschieden war, nur Rang fünf.

Hinter Hofmeister wurde Cheyenne Loch als nächste Deutsche Neunte, Melanie Hochreiter belegte den 14. Platz. Den Sieg in China sicherte sich die Italienerin Lucia Dalmasso vor Sabine Payer aus Österreich.

Bei den Männern kam der zweimalige WM-Dritte Stefan Baumeister ins Achtelfinale, am Ende erreichte er Rang 14. Elias Huber, Yannik Angenend und Ole-Mikkel Prantl schieden allesamt in der Qualifikation aus. Es gewann Tim Mastnak aus Slowenien.

In Yanqing geht es am Sonntag (06.30 Uhr) mit den Parallel-Slaloms weiter. Auch in dieser Disziplin war Hofmeister beim Auftakt im Achtelfinale gescheitert.