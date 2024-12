"Stani-Cup": Snowboarder fahren für die Krebshilfe

Ramona Hofmeister und Co. erinnern mit einem Benefizrennen an ihren verstorbenen Snowboard-Trainer.

Am Bundesstützpunkt der Snowboarder am Götschen in Bischofswiesen geht es für gewöhnlich um Zeiten und Platzierungen, doch beim „Stani-Cup“ ging es um mehr. Mit dem Rennen gedachten Athletinnen und Athleten wie Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister ihrem im Sommer verstorbenen Trainer Stanislaus Kulawik. Alle Startgelder wurden der Kinderkrebshilfe Berchtesgadener Land und Traunstein gespendet.