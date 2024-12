Übles Foto! DSV-Star enthüllt schweren Sturz

Vor dem vergangenen Weltcupwochenende in China stürzt die deutsche Skispringerin Selina Freitag schwer, wie sie nun via Social Media mitteilte.

„Lehrreiche Tage liegen hinter mir“, formulierte sie zu Beginn ihres Beitrages, der neben mehreren Fotos aus China auch ein Video ihres Sturzes enthielt. Die Deutsche hatte bei der Landung die Kontrolle über ihre Ski verloren und war nach vorne in den schnell geknallt.

Passend dazu postete Freitag auch ihre Blessuren. So sieht eine Gesichtshälfte ziemlich mitgenommen aus. Immerhin: Dass sie nur wenige Tage später bereits wieder eine Top-Platzierung einfahren konnte, macht die Sportlerin stolz. „Am Montag gestürzt, am Sonntag zurück mit einem sechsten Platz“, so Freitag weiter.