Volodins erster Sprachtest - Starostin bereits weiter

Die für einen Olympiastart 2026 in Mailand erforderliche Einbürgerung des russischen Paarläufers Nikita Volodin könnte im kommenden Jahr einen wichtigen Schritt vorankommen. Wie der 25-Jährige aus Berlin nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf an der Seite von Minerva-Fabienne Hase berichtete, will der zweimalige Grand-Prix-Sieger im Mai seinen deutschen Sprachtest absolvieren - und möglichst auch bestehen.