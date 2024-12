War das zu gefährlich? Debatte um Biathlon-Star

Ingrid Landmark Tandrevold muss wegen Herzproblemen vorzeitig aus Kontiolahti abreisen. Der Biathlon-Star wird aber noch länger fehlen. In Norwegen gibt es derweil eine Debatte, ob bei Tandrevold zu lange gezögert wurde.

Ingrid Landmark Tandrevold muss wegen Herzproblemen vorzeitig aus Kontiolahti abreisen. Der Biathlon-Star wird aber noch länger fehlen. In Norwegen gibt es derweil eine Debatte, ob bei Tandrevold zu lange gezögert wurde.

Die Biathlon-Welt sorgt sich um Norwegens Star Ingrid Landmark Tandrevold. Die 28-Jährige hatte sich wegen Herzrhythmusproblemen am Sonntag dazu entschieden, den Massenstart in Kontiolahti abzusagen und für weitere Untersuchungen vorzeitig nach Norwegen abzureisen.

Wie die norwegische Boulevardzeitung Verdens Gang (VG) berichtet, steht bereits fest, dass Tandrevold auch beim zweiten Biathlon-Weltcupwochenende in Hochfilzen nicht antreten wird.

Nun ist in Norwegen aber dennoch eine Debatte entbrannt, ob Tandrevold nicht schon früher hätte gestoppt werden müssen, nachdem sie bereits am Mittwoch im Einzel mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt hatte.

Noch dramatischer wurde es im Sprint am Samstag. Tandrevold hielt während des Rennens an, beugte sich nach vorne und drückte beide Hände gegen ihren Brustkorb. Anschließend fasste sie sich an den Hals und es wirkte, als müsste sie würgen. Nach einer Weile setzte sie ihr Rennen dann fort.