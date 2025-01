Ein Sturz schockt die Skiwelt! "Es ist wirklich tragisch für ihn"

Alexis Pinturault stürzt beim Super-G in Kitzbühel schwer - und erleidet erneut eine schwere Verletzung. Im Ziel fließen Tränen. Folgt das Karriereende?

Alexis Pinturault stürzt beim Super-G in Kitzbühel schwer - und erleidet erneut eine schwere Verletzung. Im Ziel fließen Tränen. Folgt das Karriereende?

Ein Blick in das Gesicht von Romane Pinturault verriet am Freitag schnell das Ausmaß des Dramas, das sich im Super-G in Kitzbühel ereignet hatte. Die Ehefrau des französischen Skistars Alexis Pinturault stand im Zielbereich, auf dem Arm die einjährige Tochter Olympe.