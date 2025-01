Einbruch bei DDR-Eiskunstlauf-Star: Olympia-Medaille weg!

Bei Christine Stüber-Errath wird am Silvesterabend eingebrochen. Gestohlen wird dabei eine ganz besondere Medaille.

Bei Christine Stüber-Errath wird am Silvesterabend eingebrochen. Gestohlen wird dabei eine ganz besondere Medaille.

Schock bei Ex-Eiskunstlauf-Star Christine Stüber-Errath: Am Silvesterabend ist bei ihr zu Hause eingebrochen worden, während sie den Jahreswechsel mit ihrem Mann auf Rügen an der Ostsee verbrachte.

„Meine Nachbarin berichtete mir aufgeregt, dass bei uns eingebrochen wurde. Mein Mann und ich packten schnell unsere Sachen, brachen den Urlaub überstürzt ab und fuhren zurück nach Wildau in Brandenburg. Unser Stimmungshoch war hinüber“, erzählte die 68-Jährige der Bild .

Der oder die Täter hatten sich Zugang ins Haus verschafft, indem sie die Fassade am Haus hochkletterten und ein schmales Kassettenfenster an der Balkontür einschlugen.

Täter stahlen Olympia-Medaille

Der oder die Einbrecher hätten die Zimmer durchwühlt und dabei „Uhren und Schmuck mitgehen“ lassen. „Sie (Der oder die Täter; Anm. d. Red.) waren in einem Extraraum, in dem ich meine Medaillen aus meiner aktiven Eislaufzeit aufbewahre, darunter meine WM-Goldmedaille von 1974 und eben meine Bronze-Olympia-Medaille von 1976 in Innsbruck.“