Eiskunstlauf: Deutsches Eistanz-Duo auf Top-10-Kurs

Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan stellen bei der EM in Tallinn eine persönliche Bestleistung auf.

Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan stellen bei der EM in Tallinn eine persönliche Bestleistung auf.

Das deutsche Eistanz-Duo Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hat bei der EM in Tallinn/Estland Kurs auf eine Top-10-Platzierung genommen.

Die Oberstdorfer zeigten einen fehlerfreien Rhythmustanz und reihten sich mit persönlicher Bestleistung von 75,45 Punkten auf Rang neun ein. Die Entscheidung fällt am Samstagmittag (ab 12.05 Uhr/sportschau.de) in der Kür.

„Klares Ziel“ in Reichweite

„Wir hatten einfach Spaß auf dem Eis. Dass wir in der vergangenen Woche noch einen kleinen Wettbewerb in Oberstdorf gewinnen konnten, hat uns Sicherheit gegeben“, sagte Steffan: „Unser klares Ziel ist eine Top-Ten-Platzierung.“ Damit wäre bei der EM 2026 in Sheffield ein zweites deutsches Eistanzpaar startberechtigt.