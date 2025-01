Freestylerin Weiß startet mit Top-Ergebnis

Ski-Freestylerin Emma Weiß ist mit einem Spitzenergebnis in den Winter gestartet. Die 24-Jährige kam beim Sprung-Wettbewerb in Lake Placid auf Platz sieben. Es war die 22. Top-10-Platzierung für Weiß im Weltcup, ein Mal stand sie auf dem Podium.

Schon in einer Woche geht es für Weiß und Co. im kanadischen Lac-Beauport weiter. Danach stehen noch die Weltcup-Stationen in Deer Valley, Beidahu/China, Almaty und Livigno auf dem Programm. Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften in St. Moritz vom 17. bis 30. März.