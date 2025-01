"Kämpfe weiter": Snowboarderin Hofmeister erneut ohne Podium

Die Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin verpasst in der Schweiz abermals eine Top-Platzierung, doch will nicht aufgeben.

Die Suche nach ihrer Form geht für Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Ramona Hofmeister weiter. Im schweizerischen Scuol war für die 28-Jährige aus Bischofswiesen wieder früh Schluss. Im Viertelfinale des Parallel-Riesenslaloms leistete sich sie sich einen Fehler und schied aus. Hofmeister, die in der vergangenen Saison alle drei Kristallkugeln gewonnen hatte, wurde im Endklassement Achte.

„Leider bin ich jetzt raus, aber weiterzukommen, war mal wieder wichtig - mental und für den Kopf“, sagte sie im Anschluss: „Ich bleibe motiviert und kämpfe weiter, dass ich wieder in die Form komme, in der ich war.“

Damit wartet Hofmeister noch immer auf ihr erstes Podium in diesem Winter. Ihr bestes Ergebnis feierte sie beim Auftakt in Mylin/China Anfang Dezember mit einem fünften Platz. Cheyenne Loch schied im Achtelfinale aus. Die Polin Aleksandra Krol-Walas wurde Erste. Bei den Männern war für Elias Huber gleich zum Auftakt Schluss. Der Sieg ging an den Italiener Maurizio Bormolini.