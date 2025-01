Skeleton: Grotheer und Neise führen deutsches WM-Aufgebot an

In Lake Placid werden ab dem 6. März die Medaillen vergeben.

In Lake Placid werden ab dem 6. März die Medaillen vergeben.

Angeführt von den Peking-Olympiasiegern Christopher Grotheer und Hannah Neise geht das deutsche Skeleton-Team bei den Weltmeisterschaften in Lake Placid (6. bis 9. März) auf Medaillenjagd. Das gab der Bob- und Schlittenverband (BSD) am Montag bekannt. Bei den Männern werden neben Grotheer noch Felix Keisinger und Axel Jungk in den USA starten, Susanne Kreher und Jacqueline Pfeifer komplettieren das deutsche Frauen-Trio mit Neise.