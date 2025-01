Skeleton: Neise in St. Moritz nur auf Rang 14

Skeleton-Olympiasiegerin Hannah Neise hat in St. Moritz ihr bislang schlechtestes Saisonergebnis erzielt und die Führung im Gesamtweltcup verloren. Die 24-Jährige, nach dem ersten Lauf nur Siebzehnte, fuhr auf der Natureisbahn auf den 14. Rang. Den Sieg feierte die Österreicherin Janine Flock, die Neise als Führende im Klassement ablöste. Jacqueline Pfeifer belegte als beste deutsche Starterin den sechsten Platz.

Das achte und letzte Weltcuprennen findet am 7. Februar in Lillehammer/Norwegen statt. Im März folgen noch die Weltmeisterschaften in Lake Placid/USA.