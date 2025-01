Ski alpin: Schwerer Sturz auf der Kandahar

SPORT1 25.01.2025 • 11:21 Uhr Die Frauen-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen ist zeitweise unterbrochen, ein schwerer Sturz verhindert die übliche Fortsetzung des Rennens. Die Diagnose scheint schwerwiegend zu sein.

Beim Abfahrts-Weltcup der Damen in Garmisch-Partenkirchen stürzte die Österreicherin Nina Ortlieb bei der Einfahrt in den Zielhang schwer und rutschte Teile der Piste weiter hinunter bis in den Fangzaun.

An diesem jedoch prallte die 28-Jährige aus Innsbruck ab und schlitterte auf der eisigen Strecke weiter bis sie endlich zum Liegen kam. Schreie waren zu hören. An jener Stelle hob Ortlieb zwar den Arm, blieb jedoch am Boden liegen, bis Rettungspersonal sowie Betreuer am Unfallort eintrafen.

Mit dem Akia transportierten die Rettungskräfte die Österreicherin ins Ziel, bevor sie umgehend mit dem Hubschrauber in eine naheliegende Unfallklinik gebracht wurde. Wie die Kleine Zeitung unter Berufung auf Verbandskreise vermeldete, werde eine erneute Unterschenkelverletzung vermutet.

Das Rennen war lange unterbrochen, Ortliebs Zeit zuvor in den Sektoren zwei und drei die bisher schnellste.

ZDF-Experte Marco Büchel konstatierte: „Sie ist sehr, sehr oft von einer Verletzung zurückgekommen und jetzt schon wieder die Verletzung. Bei gewissen Athleten frage ich mich, wie viel Pech sie haben. Sie fahren so schnell, haben vielleicht mal ein Jahr Ruhe und dann schon wieder eine Verletzung.“

Auch Pinturault in Kitzbühel schwer gestürzt

„Es ist wie bei Pinturault gestern, da frage ich mich schon, wie viel Pech sie haben“, so Büchel weiter. Ortlieb hat derweil schon eine arge Verletzungshistorie in ihrer Karriere hinter sich, in der vergangenen Saison zog sie sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu, der ihr aktives Jahr vorzeitig beendete.

Anfang des Jahres sagte sie noch im Laola1-Interview zu ihren Schmerzen in Richtung Comeback: „Beim Skifahren Gott sei Dank kaum, aber im Alltag, Treppen abwärts gehen ist die größte Hürde.“

Zuvor erlitt sie bereits Brüche im Becken-, Schambein- und Oberschenkelbereich, eine Rippenfraktur, Schulterluxuation und wurde zudem mehrfach am Mittelhandknochen und Sprunggelenk operiert.

Das von der Verletzung überschattete Rennen führte Federica Brignone nach 30 Läuferinnen an. Die Italienerin ließ mit einer Zauberfahrt ihre Landsfrau Sofia Goggia um nur eine Hundertstelsekunde hinter sich, Corinne Suter aus der Schweiz fuhr auf den dritten Rang.