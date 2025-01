Skicrosser Wilmsmann holt seinen zweiten Saisonsieg

Florian Wilmsmann hat den starken deutschen Skicrossern den vierten Sieg im laufenden Weltcup-Winter beschert. Beim ersten von zwei Rennen auf der Reiteralm in der Steiermark fuhr der 28 Jahre alte Sportsoldat vom Tegernsee in überlegener Manier zu seinem zweiten Erfolg in dieser Saison. "Ich bin happy mit dem gesamten Rennen", sagte Wilmsmann, der seine Führung im Gesamtweltcup weiter ausbaute.