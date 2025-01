Snowboard: Deutscher Snowboard-Coup in Österreich

Snowboard: Hofmeister dominiert in Österreich

In Österreich dominierte Hofmeister wie im vergangenen Winter, damals hatte sie alle drei Kristallkugeln gewonnen. Die Qualifikation am Mittag schloss sie mit 59,13 Sekunden als schnellste Athletin ab. In den K.o.-Rennen am Abend schaltete sie die Schweizerin Laila Bätschi, Sabine Payer (Österreich) und Elisa Caffont (Italien) aus, ehe sie auch der japanischen Weltmeisterin im Finallauf nur das Nachsehen ließ.