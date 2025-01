Snowboard: Trainingssturz verhindert Finalteilnahme von Morgan

Dämpfer für Annika Morgan: Die Freestyle-Snowboarderin musste am Samstag ihre Finalteilnahme beim vierten Big-Air-Weltcup des Winters aufgrund eines Trainingssturzes absagen. Die Miesbacherin blieb dabei unverletzt, die Enttäuschung über das verpasste Finale wog dennoch schwer.

"Ich hab's heute einfach nicht hinbekommen. Beim Cab 900 musste ich aufmachen. Dann bin ich auf die rechte Seite gekracht. Das werde ich die nächsten Tage noch spüren. Aber in erster Linie bin ich enttäuscht. Ich wäre hier sehr gerne im Finale dabei gewesen", sagte Morgan, die den Wettbewerb am Kreischberg in Österreich damit als Achte beendete.