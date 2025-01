Snowboard: Vockensperger erstmals seit 2022 wieder in Top Ten

Der Rosenheimer Leon Vockensperger hat beim Snowboard-Weltcup im österreichischen Klagenfurt sein bestes Ergebnis seit fast drei Jahren erreicht. Durch seinen siebten Rang im Big-Air-Wettbewerb verbuchte der 25-Jährige erstmals seit seinem bislang einzigen Weltcupsieg im März 2022 in der Slope-Style-Konkurrenz in Bakuriani wieder eine Platzierung in den Top Ten. Sein bislang bestes Big-Air-Resultat hatte Vockensperger im Oktober 2021 durch Rang sechs in Chur erzielt.