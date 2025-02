Biathlon-WM: Erkrankter Superstar kämpft gegen die Zeit!

SPORT1 04.02.2025 • 10:28 Uhr Am 12. Februar startet die Biathlon-WM in Lenzerheide. Reicht die Zeit für Elvira Öberg, um nach überstandener Krankheit wieder in Topform zu kommen?

Knapp zwei Wochen konnte Elvira Öberg wegen einer Erkältung nicht trainieren, auch den Weltcup in Antholz verpasste die schwedische Biathletin. Im Hinblick auf die am 12. Februar startenden Weltmeisterschaften in Lenzerheide (Schweiz) stellten sich viele Fans die Frage: Wird die Mitfavoritin rechtzeitig wieder fit?

Inzwischen gibt es gute Entwicklungen, wie Cheftrainer Johannes Lukas gegenüber dem Fernsehsender SVT bestätigte. „Wir haben einen klugen und klaren Plan für Elvira zusammengestellt, es fühlt sich sehr gut an“, erklärte er. Die schwedischen Verantwortlichen hatten die 25-Jährige vor den Rennen in Antholz vom Rest der Mannschaft isoliert, um kein Risiko einzugehen.

Öberg verließ daraufhin den über 1.000 Meter hoch gelegenen Ort in Südtirol und wurde zuletzt in Etappen an die Bedingungen auf rund 1.600 Metern herangeführt, die sie in Lenzerheide vorfinden wird. „Das Wichtigste ist, dass sie gesund wird. Priorität Nummer zwei ist der Start mit gutem Training. Und danach können wir uns über die Höhe unterhalten“, so Lukas.

Biathlon-WM: Auch Samuelsson musste pausieren

Wie Öberg, die mit 571 Punkten den dritten Platz im Gesamtweltcup belegt und in allen WM-Rennen als Medaillenkandidatin gilt, fehlte bei den Schweden in den vergangenen Tagen auch Sebastian Samuelsson. Laut Lukas trainiert er allerdings ebenso wieder im Kreis seiner Kollegen und verpasste nur wenige Trainingstage.

