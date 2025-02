Big Air in Aspen: Morgan verpasst Finale

Die deutsche Snowboard-Freestylerin Annika Morgan hat beim Big-Air-Weltcup in Aspen (USA) das Finale verpasst. Die 22-Jährige hatte Probleme mit den Bedingungen und landete in der Qualifikation nur auf Platz 15, nachdem sie zuvor am Sonntag als Vierte im Slopestyle-Contest noch ihr bestes Saisonergebnis erzielt hatte.