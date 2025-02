Eiskunstlauf: Deutsches Eistanz-Duo verpasst die Top 10

Das deutsche Eistanz-Duo Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hat bei der EM in Tallinn die angepeilte Top-10-Platzierung knapp verpasst. Die Oberstdorfer beendeten den Wettkampf nach der Kür am Samstag auf Rang elf (186,87 Punkte), nach einem fehlerfreien Rhythmustanz am Freitag hatte das Duo noch auf Platz neun gelegen.