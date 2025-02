Eiskunstlauf: Roscher/Schuster verpassen WM-Ticket

Beim Challenge Cup in Tilburg belegen die Chemnitzer mit 150,52 Punkten Rang vier.

Letizia Roscher und Luis Schuster haben im Paarlauf die Qualifikation für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston (24. bis 30. März) verpasst. Beim Challenge Cup in Tilburg belegten die Chemnitzer mit 150,52 Punkten Rang vier, dem Duo fehlten für das WM-Ticket 1,5 Punkte in der technischen Wertung. Damit kann die Deutsche Eislauf-Union (DEU) nur zwei der drei möglichen Startplätze nutzen.