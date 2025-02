Hase/Volodin führen DEU-Aufgebot in Boston an

Das deutsche Aufgebot für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston steht. Im Paarlauf bestehen Medaillenchancen.

Das deutsche Aufgebot für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston steht. Im Paarlauf bestehen Medaillenchancen.

Mit den frisch gekürten Paarlauf-Europameistern Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin als große Hoffnungsträger reist die Deutsche Eislauf-Union (DEU) zu den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Boston (26. bis 30. März). Das Berliner Erfolgsduo, das im Vorjahr WM-Bronze gewann, führt das am Dienstag veröffentlichte Aufgebot für den Höhepunkt der vorolympischen Saison an.