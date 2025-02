Morgan verpasst Podest in Aspen knapp

Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat beim Slopestyle-Weltcup in Aspen ihr bestes Saisonergebnis erzielt. Als Vierte schrammte die 22-Jährige (SC Mittenwald) knapp am Podest vorbei und ärgerte sich anschließend über die vergebene Chance aufs Treppchen.

"Ich habe mir so vorgenommen, hier aufs Podium zu fahren. Aber der Rückenwind kam dazwischen. Ich hatte ein gutes Gefühl auf dem Board. Das nehme ich von heute in die nächsten Contests mit", sagte Morgan. Den Sieg sicherte sich Zoi Sadowski-Synnott aus Neuseeland. Bei den Männern scheiterte Leon Vockensperger (SC Rosenheim) in der Qualifikation, Noah Vicktor (WSV Bischofswiesen) musste seinen Start krankheitsbedingt absagen.