Skicross: Maier Zweite in Veysonnaz

Die deutsche Skicrosser sind sechs Wochen vor den Weltmeisterschaften weiter in guter Form. Beim ersten von zwei Weltcup-Rennen in Veysonnaz/Schweiz verpasste Daniela Maier knapp ihren dritten Saisonsieg. Die Olympiadritte musste sich im großen Finale nur der Kanadierin Marielle Thompson geschlagen geben.

Florian Wilmsmann, ebenfalls schon zweimal siegreich in diesem Winter, landete im Endklassement auf Rang sechs, nachdem er das große Finale knapp verfehlt hatte. Der Sportsoldat vom Tegernsee behauptete seine Führung im Gesamtweltcup. Maier (504 Punkte) liegt im Kampf um die große Kristallkugel weiter auf Rang zwei hinter der Kanadierin India Sheret (545).

Am Sonntag findet in Veysonnaz ein weiteres Rennen statt. Die Weltmeisterschaften der Ski Freestyler finden vom 17. bis zum 30. März in St. Moritz/Schweiz statt.