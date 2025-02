Skicross: Wilmsmann auf dem Podium

Der 28-Jährige, in dieser Saison bereits zweimal siegreich, musste sich am Samstag nur den beiden Schweizern Ryan Regez und Alex Fiva geschlagen geben und kam auf den dritten Rang.

Mit nun 575 Punkten führt Wilmsmann den Gesamtweltcup vor dem Italiener Simone Deromedis (559) an. Beim Saisonauftakt in Val Thorens war der WM-Zweite von 2023 als Zweiter bereits auf das Podium gefahren. Sein erster Saisonsieg gelang Wilmsmann kurz vor Weihnachten in Innichen, Mitte Januar gewann er dann auch auf der Reiteralm.