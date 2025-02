Snowboard: Hofmeister feiert Doppelsieg - Premiere für Huber

Die 28-Jährige siegt erneut im kanadischen Val St. Come, Elias Huber steht erstmals im Weltcup ganz oben.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat im Parallel-Riesenslalom ein perfektes Weltcup-Wochenende hingelegt. Nach ihrem Sieg am Samstag gewann die 28-Jährige 24 Stunden später auch den zweiten Wettbewerb im kanadischen Val St. Come. Bei den Männern feierte Elias Huber seinen ersten Weltcupsieg, nachdem er zuletzt in Rogla/Slowenien Zweiter geworden war.