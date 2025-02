Wenn eine WM zum Albtraum wird

Sofia Goggia gilt als Top-Star des Ski-Weltcups. Bei der WM will es bei der Italienerin aber so gar nicht klappen.

Dabei gehörte Goggia in gleich drei Disziplinen zumindest zum erweiterten Favoritenkreis. Sowohl in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom rechnete sich die Italienerin etwas aus. Doch in allen drei Disziplinen enttäuschte die 32-Jährige.

„Ich muss jetzt schauen, was bei diesen Situationen genau passiert. Ich werfe zu viele Rennen so weg. Es ist unglaublich“, zeigte sie sich beim italienischen TV-Sender Rai Sport fassungslos. „Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Es ist unerklärlich, sich in so einer Situation wiederzufinden.“