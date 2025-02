WM-Gold als Ziel: Hase/Volodin wollen Saison "stark beenden"

Nach dem EM-Triumph soll für das deutsche Eiskunstlauf-Spitzenduo Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin nun auch WM-Gold folgen. "Wir hatten bislang eine tolle Saison und wollen sie auch stark beenden. Wir werden hart arbeiten, um unsere beste Performance zu zeigen", sagte Hase im ISU-Interview mit Blick auf die anstehenden Welt-Titelkämpfe vom 24. bis 30. März in Boston.

Dort gehen die Berliner, die neben der EM im Dezember zum zweiten Mal auch das prestigeträchtige Grand-Prix-Finale gewonnen hatten, erneut als Topfavoriten ins Rennen. Der überlegene Triumph in der estnischen Hauptstadt Tallinn sei "ein wichtiger Titel für uns. Das Programm haben wir verinnerlicht, jetzt wollen wir die letzten Fehler noch verbessern", sagte Volodin. Auch und vor allem mit Blick auf das ganz große Ziel: Eine Medaille bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Für Hase sei mit dem EM-Titel "ein Traum" in Erfüllung gegangen. "Unseren eigenen Fußabdruck hinterlassen zu haben, ist einfach nur unfassbar schön", sagte die 25-Jährige: "Ich bin einfach nur dankbar und hoffe, dass wir unseren Sport in Deutschland wieder ein bisschen attraktiver gemacht haben. Es wäre schön, wenn sich bei uns wieder mehr Kinder für das Eiskunstlaufen interessieren würden, damit wir auch in Zukunft tolle Teams haben."