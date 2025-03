Biathlon wird in Frankreich zum Massenphänomen: "Nur die Spitze des Eisbergs"

Die Skijägerinnen und -jäger locken inzwischen auch im Nachbarland ein Millionenpublikum vor die TV-Bildschirme - was sich auch sportlich langfristig auszahlt. Frankreich wird im Biathlon immer mehr zur Großmacht.

In Deutschland lockt Biathlon seit Jahren Millionen Fans vor die Fernseher - inzwischen entwickelt sich der Sport auch im Nachbarland Frankreich zu einem Zuschauermagneten.

Das denkwürdige Duell zwischen Lou Jeanmonnot und Siegerin Franziska Preuß am Wochenende am Holmenkollen in Oslo sorgte sogar für einen neuen Höhepunkt: 1,558 Millionen schalteten ein.