Biathlon-Ikone sorgt für Sensation

Die finnische Biathlon-Legende Kaisa Mäkäräinen sorgt in ihrer Heimat für eine Sensation. Im Sprint lässt sie unter anderem die aktuell beste finnische Biathletin hinter sich.

In Kontiolahti blieb die dreimalige Gesamtweltcupsiegerin ohne Schießfehler und überquerte nach 22:27 Minuten die Ziellinie als Erste – und das mit einem Vorsprung von über 40 Sekunden.

Mäkäräinen lässt Minkkinen hinter sich

Auch die aktuell beste finnische Biathletin, Suvi Minkkinen, immerhin Gesamtweltcup-Siebte in diesem Winter , hatte mit zwei Strafrunden das Nachsehen und landete nur auf Rang drei.

Schon am Freitag gewann Mäkäräinen das Staffelrennen und holte so insgesamt zwei Goldmedaillen. Eine dritte wird aber nicht hinzukommen. Auf den Massenstart verzichtet sie, denn „jetzt, wo die Dinge so gut gelaufen sind, macht es keinen Sinn mehr, nochmal anzutreten“, erklärte sie der finnischen Zeitung Karjalainen.