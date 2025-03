Biathlon: Sieg im Gesamtweltcup? So viel Preisgeld winkt Preuß!

Franziska Preuß ist der Wintersport-Topverdiener in Deutschland. Was würde ihr ein Sieg im Gesamtweltcup einbringen?

Hinter Franziska Preuß liegt die erfolgreichste Biathlon -Saison ihrer Karriere. Nach unzähligen Siegen und Podestplätzen rangiert die 31-Jährige vor dem letzten Weltcup-Wochenende am Holmenkollen in Oslo im Gesamtweltcup auf Rang eins.

Drei Rennen liegen noch vor Franziska Preuß. Im Sprint am Freitag, in der Verfolgung am Samstag und im Massenstart am Sonntag muss sie versuchen, ihre nur noch 20 Punkte Vorsprung auf ihre ärgste Rivalin - Lou Jeanmonnot aus Frankreich - zu verteidigen. Zu gewinnen gibt es insgesamt noch 270 Zähler, 90 für jeden Sieg.