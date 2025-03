Biathlon-Fans müssen ihre TV-Gewohnheiten diese Woche ändern

Die Biathlon-Rennen in Nove Mesto steigen in den kommenden Tagen deutlich später - aus zwei Gründen.

Ab Donnerstag steht im tschechischen Nove Mesto die nächste Station im Biathlon-Weltcup auf dem Programm (im LIVETICKER). Sportler und Fans müssen sich dabei mit anderen Startzeiten auseinandersetzen. Von 6. bis 9. März steigen insgesamt sechs Rennen am WM-Ort des vergangenen Jahres. Doch während Biathlon-Rennen normalerweise am Nachmittag stattfinden – und am Wochenende häufig bereits zur Mittagszeit – wird es in Nove Mesto deutlich später.