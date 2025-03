Bitteres Aus für deutsche Ski-Hoffnung

Emma Aicher scheidet beim Slalom in Are im ersten Durchgang aus. Die 21-Jährige verpasst so ein gutes Ergebnis.

Da wäre mehr drin gewesen für Emma Aicher. Die deutsche Ski-Hoffnung schied beim Slalom in Are bereits unglücklich im ersten Durchgang aus.

Ski Alpin: Aicher für Ausfälle anfällig

Für Aicher war es bereits das zweite Ausscheiden an diesem Wochenende. Bereits am Samstag hatte sie im Riesenslalom den zweiten Durchgang verpasst .

Insgesamt schied die 21-Jährige bereits zum 14. Mal in diesem Weltcup-Winter aus. Gerade für den Weltcup in Are hatte sich Aicher eigentlich besonders viel vorgenommen. Die deutsche Ski-Hoffnung ist in Schweden aufgewachsen und kennt die Strecke in- und auswendig.