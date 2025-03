Bö liefert zum Abschied erste irre Show

Biathlon: Bö siegt in seinem drittletzten Rennen

Bö, der zuletzt krankheitsbedingt gefehlt hatte, beendet nach dem Wochenende in Oslo seine erfolgreiche Karriere. Der Norweger will in den noch anstehenden Rennen in der Verfolgung (am Samstag ab 13.45 Uhr im LIVETICKER) und im Massenstart (am Sonntag ab 15.40 Uhr im LIVETICKER) möglichst zwei weitere Siege holen und so vielleicht sogar noch im Gesamtweltcup angreifen.