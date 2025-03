Depressionen, Krebs, Betrug: Der harte Kampf einer Überfliegerin

Wenn es ein Synonym für ein perfektes Sportlerjahr bräuchte, dann könnte das Jahr 1976 von Dorothy Hamill dafür herangezogen werden. In jenem Jahr brachte die Eiskunstläuferin nämlich das zustande, was für Athleten wohl der Inbegriff einer traumhaften Saison ist.

Die US-Amerikanerin gewann ihrerzeit erst Olympisches Gold bei den Spielen in Innsbruck, am 6. März schließlich auch noch Gold bei den Weltmeisterschaften in Göteborg. Olympiasiegerin und Weltmeisterin in nur wenigen Wochen - die Erfüllung eines Lebenstraums.