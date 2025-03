Deutsche Curler verlieren auch drittes WM-Spiel

Die deutschen Curler um Skip Marc Muskatewitz haben bei der Weltmeisterschaft im kanadischen Moose Jaw auch ihr drittes Spiel verloren. Nach dem 5:7 gegen Gastgeber und Rekordweltmeister Kanada und einem knappen 7:8 gegen Tschechien unterlagen die Sensations-Europameister am Sonntagabend Ortszeit auch Norwegen 3:8.

Die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV), WM-Fünfter von 2024, kämpft bei dem Turnier um das erste Olympiaticket seit Sotschi 2014. Sieben Startplätze werden in Kanada vergeben, WM-Teilnehmer Italien ist für Mailand/Cortina 2026 als Gastgeber automatisch qualifiziert.

In Moose Jaw in der Provinz Saskatchewan kämpfen 13 Teams um sechs Plätze in der Finalrunde, im Round-Robin-Modus spielt jeder gegen jeden. Die deutsche Mannschaft belegt nach ihren ersten drei Spielen Rang elf, zur direkten Qualifikation für Olympia müsste sie Rang acht belegen.