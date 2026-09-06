Hettich-Walz macht Titel-Hattrick perfekt - Horn nervenstark

SPORT1 06.09.2026 • 19:07 Uhr Janina Hettich-Walz gewinnt bei den Deutschen Biathlon-Meisterschaften in der Verfolgung. Philipp Horn siegt bei den Männern.

Janina Hettich-Walz hat die Deutschen Meisterschaften 2026 am Notschrei mit dem nächsten Ausrufezeichen beendet. In der Verfolgung verteidigte die Sprintsiegerin ihre Führung und machte den dritten DM-Titel in Folge perfekt.

Hettich-Walz blieb bei beiden Liegendanschlägen fehlerfrei und hielt die Konkurrenz deutlich auf Distanz, wodurch jeweils ein Fehler bei beiden Stehendanschlägen verschmerzbar war.

Puff und Tannheimer komplettieren Podest

Rang zwei ging an die in beiden Stehendschießen fehlerfrei agierende Johanna Puff. Die 24-Jährige blieb mit 25,9 Sekunden Rückstand im Ziel als einzige Athletin einigermaßen auf Schlagdistanz zur Siegerin. Das Podium komplettierte Julia Tannheimer, die nach einigen Wacklern am Schießstand mit 1:13,9 Minuten Rückstand ins Ziel kam.

Julia Kink, Sophie Patz und Hanna Kebinger belegten die Ränge vier bis sechs, während sich prominentere deutsche Skijägerinnen noch auf Formsuche befinden. Selina Grotian konnte sich nach einem verpatzten Sprint nur von Platz 28 auf 25 verbessern. Vanessa Voigt verzichtete nach Platz sieben im Sprint auf einen Start in der Verfolgung.

Biathlon: Horn sichert sich zweiten Meistertitel

Bei den Herren war Philipp Horn nach einem packenden Rennen nicht zu schlagen. Die Entscheidung fiel nach einem packenden Schlagabtausch im letzten Stehendanschlag: Horn musste einmal in die Strafrunde, doch auch Linus Kesper, Nils Schneiderling, Roman Rees und Philipp Nawrath patzten jeweils einmal.

Horn brachte den Vorsprung ins Ziel und holte nach dem Sieg im kurzen Einzel nun auch den DM-Titel in der Verfolgung. Hinter ihm gewann Nawrath Silber (+ 17,2 Sekunden). David Zobel konnte die Fehler der Konkurrenz im letzten Anschlag nutzen und sicherte sich mit 19 Sekunden Rückstand Bronze.

Janina Hettich-Walz und Philipp Horn brachten sich mit ihren starken Leistungen auch im Hinblick auf den in Stellung.

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