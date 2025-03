Deutscher Skisprung-Star hört auf - aber nicht sofort

In einem Instagram-Video richtete der 33-Jährige emotionale Worte an seine Follower und erklärte, dass er seine aktive Karriere beenden wird.

Karriereende: Dann hört Eisenbichler auf

Allerdings hört „Eisei“ nicht sofort auf, sondern erst nach dem Skifliegen in Planica, das ab dem 28. März mit Einzel und Teamwettbewerb steigt.

„Ich werde die nächste Weltcupstation nutzen, um nochmal Gas zu geben, gute Sprünge zu zeigen und speziell in Planica weite Flüge zu zeigen“, erklärte Eisenbichler: „Warum in Planica zum Schluss? Das ist ganz einfach erklärt: Ich habe dort meinen ersten Weltcupsieg feiern dürfen, den deutschen Rekord aufgestellt und Skifliegen ist einfach mein Traum und mein Leben gewesen, für das ich gebrannt habe. Das wird emotional, aber es fühlt sich richtig an, jetzt aufzuhören.“