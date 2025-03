"Eine verrückte Geschichte": Liu entthront Sakamoto

Die Führende nach dem Kurzprogramm zeigte im ausverkauften TD Garden von Boston auch die beste Kür und setzte sich mit 222,97 Punkten vor Titelverteidigerin Kaori Sakamoto aus Japan (217,98) durch. Für die USA war es das erste WM-Gold bei den Frauen seit 2006 durch Kimmie Meissner, deutsche Läuferinnen waren nicht am Start.

Eiskunstlauf-WM: Favoritin Sakamoto verpasst erneuten Titel

Sakamoto verpasste ihren vierten Titel in Serie, verbesserte sich aber nach dem enttäuschenden Kurzprogramm, das sie nur als Fünfte abgeschlossen hatte, immerhin noch auf den Silberrang. Nach Lius Kür gratulierte sie ihrer Konkurrentin herzlich auf dem Eis und blickte bald nach vorne in Richtung der Olympischen Spiele 2026 in Mailand.