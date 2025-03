Eiskunstlauf-WM: Starostin verpasst Kür und Quotenplatz

Der deutsche Eiskunstlauf-Meister Nikita Starostin hat bei der WM in Boston das Kür-Finale und damit den Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo verpasst. Der 22-Jährige aus Dortmund konnte sein Potenzial im US-Bundesstaat Massachusetts nicht ausschöpfen und lief trotz Saisonbestleistung von 70,72 Punkten im Kurzprogramm nur auf Rang 28. Die besten 24 bestreiten am Samstag (23.00 Uhr/Discovery+) die Kür.