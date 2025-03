Hofmeister verpasst knapp die kleine Kristallkugel

SID 02.03.2025 • 14:59 Uhr Die deutsche Snowboarderin kann ihre Führung im Riesenslalom-Weltcup nicht halten. Tsubaki Miki aus Japan gelingt ein Hattrick.

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihren fünften Weltcup-Gesamtsieg in Serie im Parallel-Riesenslalom knapp verpasst. Im letzten Saisonrennen der olympischen Disziplin im polnischen Krynica erreichte die 28 Jahre alte Titelverteidigerin den dritten Rang, sie verlor damit aber die Führung im Kampf um die kleine Kristallkugel, die sie sich erst am Vortag mit ihrem sechsten Saisonsieg erkämpft hatte, an Tsubaki Miki aus Japan.

"Das ist wahrscheinlich der enttäuschendste Podestplatz meiner Karriere. Aber so ist das Game. Ich hatte es heute selbst in der Hand", sagte Hofmeister, die allerdings auch betonte: "Ich darf nicht vergessen, wo ich herkomme, dass ich überhaupt nochmal die Chance bekomme, um die Kugel mitzukämpfen." In den ersten acht Weltcup-Wettbewerben der Saison hatte die Bischofswiesenerin jeweils das Podest verpasst. Erst danach begann Hofmeister eine Aufholjagd mit sechs Siegen in sieben Rennen.

Miki belegte mit ihrem dritten Sieg in dieser Saison nicht nur Platz eins in der Riesenslalom-Gesamtwertung, vorzeitig und vor Titelverteidigerin Hofmeister sicherte sie sich damit auch endgültig und erstmals die große Kristallkugel der Alpin-Boarder. Als Gesamtsiegerin im Parallel-Slalom-Weltcup hatte sie bereits festgestanden. Alle drei Titel hatte im vergangenen Winter Hofmeister gewonnen - jeweils vor Miki.