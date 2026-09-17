Hettich-Walz und Nawrath führen deutsches Team in München an

Der Deutsche Skiverband schickt ein achtköpfiges Aufgebot ins Rennen. Es wartet ein wichtiger Leistungsvergleich sechs Wochen vor dem Saisonstart.

Janina Hettich-Walz und Philipp Nawrath führen das Aufgebot der deutschen Biathleten für die zweite Auflage des LOOP One Festival im Münchner Olympiapark an. Insgesamt schickt der Deutsche Skiverband (DSV) am 17. und 18. Oktober jeweils vier Starterinnen und Starter in die Rennen. Neben der kürzlich gekürten dreifachen deutschen Meisterin Hettich-Walz wurden Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Johanna Puff nominiert, das Männer-Team bilden Philipp Horn, Justus Strelow, Lucas Fratzscher und eben Nawrath.

LOOP ONE wächst: Zwei Wettkampftage

Nach der Premiere im vergangenen Jahr mit rund 50.000 Zuschauern wurde das Rollerski-Event von einem auf zwei Tage ausgeweitet. Nun treten insgesamt 60 internationale Top-Athletinnen und -Athleten sowohl am Samstag als auch am Sonntag in Qualifikationsläufen und Finals gegeneinander an, samstags findet zusätzlich noch ein Wettbewerb der Para-Biathleten statt. Unter anderem sind die Titelverteidiger Lisa Vittozzi aus Italien und Eric Perrot aus Frankreich dabei, mit den Norwegern Sturla Holm Lägreid und Johan-Olav Botn oder der Schwedin Elvira Öberg gehen weitere Topstars an den Start.

„Das LOOP ONE Festival hat bei seiner Premiere gezeigt, wie gut Biathlon auch in einem urbanen Umfeld funktioniert. Für uns ist es eine große Chance, unseren Sport mitten in München zu präsentieren und neben den langjährigen Biathlonfans weitere Menschen für ihn zu begeistern“, sagte der neue DSV-Sportdirektor Bernd Eisenbichler. Zugleich erwarte er sportlich für das deutsche Team „einen spannenden Vergleich unter Wettkampfbedingungen“, Weltcuppunkte gibt es keine.

Der Weltcup startet in diesem Jahr am 26. November im finnischen Kontiolahti, Saisonhöhepunkt wird die Weltmeisterschaft im estländischen Otepää vom 10. bis 21. Februar 2027.