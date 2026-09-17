Deutsches Skisprung-Ass vor Comeback

Deutschlands Skisprung-Hoffnung Luise Görlich steht nach einer gut eineinhalb Jahre andauernden Wettkampfpause vor dem Comeback.

Die ehemalige Team-Weltmeisterin Luisa Görlich kehrt 19 Monate nach ihrem dritten Kreuzbandriss auf die Skisprungschanze zurück. Die 27-Jährige steht im Aufgebot für die Wettkämpfe des Sommer-Grand-Prix am Wochenende im rumänischen Rasnov. „Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird“, sagte Görlich.

Görlich war im Februar 2025 bei der WM in Trondheim in der Qualifikation für das Einzelspringen von der Normalschanze schwer gestürzt. Schon 2018 und 2024 hatte sie jeweils einen Kreuzbandriss erlitten – erst im linken, dann zweimal im rechten Knie.

Luisa Görlich springt wieder Luisa Görlich springt wieder © picture alliance/SIPA/SID/Luka Vovk

Skispringen: Görlich sieht sich für das Comeback gerüstet

„Ich denke, dass ich gut vorbereitet bin. Ich lasse jetzt alles auf mich wirken und zukommen, will Spaß beim Springen haben, und dann sehen wir, was dabei rauskommt“, sagte die Mannschafts-Weltmeisterin von 2023, die als bestes Weltcup-Einzelresultat einen achten Platz stehen hat.

Angeführt wird das Frauen-Quintett von Juliane Seyfarth. Das Männer-Team des neuen Bundestrainer Andreas Mitter verzichtet auf die Reise nach Rumänien, um sich voll auf die Vorbereitung auf den Weltcup-Winter konzentrieren zu können.