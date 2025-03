Nach Horror-Sturz! Skispringer muss Karriere beenden

Der norwegische Skispringer Sondre Ringen stürzt 2023 in Engelberg schwer. Über ein Jahr später muss der 27-Jährige seine Karriere beenden.

Wie der 28-Jährige auf Instagram schrieb, ist er nicht mehr in der Lage, auf höchstem Niveau zu performen. „Angesichts der Entwicklungen des vergangenen Jahres ist jedoch klar, dass mein Körper für lange Zeit nicht in der Lage sein wird, Spitzensport zu betreiben, wenn überhaupt. Schweren Herzens hänge ich daher nun meine Skier an den Nagel.“