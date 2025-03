Skicross: Maier siegt - Wilmsmann erleidet Rückschlag

Die deutschen Skicrosser haben in ihren vorletzten Weltcup-Rennen dieses Winters ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Daniela Maier, die bei der WM in der vergangenen Woche noch Bronze geholt hatte, triumphierte am Samstag in Idre Fjäll, die Männer gingen dagegen leer aus. Vor allem Florian Wilmsmann, als Gesamtführender nach Schweden gereist, musste einen herben Rückschlag verkraften.