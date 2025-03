Snowboard: Deutscher Doppelsieg beim Weltcup-"Heimspiel"

Die deutschen Snowboarder haben bei ihrem "Heimspiel" in Winterberg die Weltcup-Saison mit einem Doppelsieg beendet. Im abschließenden Mixed-Team-Wettbewerb gewann Deutschland 1 mit Ramona Hofmeister und Elias Huber vor Deutschland 2 mit Cheyenne Loch und Stefan Baumeister. "Wunderbar", sagte Hofmeister, die am Vortag im finalen Parallel-Slalom des Winters Platz zwei belegt hatte, über ihren siebten Saisonsieg.

"So einen Doppelsieg zu feiern ist natürlich absolut genial. Wir alle gehen jetzt mit einem guten Gefühl in die WM", ergänzte Hofmeister. Gefeiert werden aber soll "erst nach der WM", versicherte Hofmeisters Partner Huber, der Mitte Februar im kanadischen Val St. Come den ersten Sieg seiner Karriere eingefahren hatte.