Parallel-Slalom: Baumeister und Hofmeister ohne Chance

Baumeister hatte am Donnerstag im Parallel-Riesenslalom überraschend Silber gewonnen.

Keine weitere Überraschung: Stefan Baumeister und die deutsche Hoffnungsträgerin Ramona Hofmeister haben die Medaillenränge im Parallel-Slalom bei den Weltmeisterschaften in St. Moritz klar verpasst. Zwei Tage nach seinem Silber-Coup im Parallel-Riesenslalom schied der 31-Jährige am Samstag bereits im Viertelfinale aus. Für Hofmeister war sogar schon im Achtelfinale Schluss.

Hofmeister, die in dieser Saison bereits sechs Rennen gewonnen hat, scheiterte um zwei Hundertstelsekunden an der Polin Aleksandra Krol-Walas. Auch Melanie Hochreiter schied im Achtelfinale aus, sie konnte ihren Lauf nicht beenden. Cheyenne Loch schaffte es nicht unter die besten 16. Die 30-Jährige scheiterte denkbar knapp mit sechs Hundertstelsekunden Rückstand als 17. in der Qualifikation.